Neuer Fotoband zeigt bisher unbekannte Prototypen aus 30 Jahren Sony PlayStation

Sony Interactive Entertainment feiert das 30-jährige Jubiläum der ersten PlayStation in Europa. Am 29. September 1995 erschien die Konsole in unserer Region und legte den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Ganz alte Kamelle, aber daran hat bekanntlich auch Nintendo seinen Anteil.

Über fünf Generationen hinweg hat PlayStation anschließend die Gaming-Landschaft geprägt und eine Vielzahl legendärer Spielereihen wie Gran Turismo, God of War oder The Last of Us hervorgebracht. Oder natürlich Astro Bot. PlayStation ist inzwischen mehr als „nur“ eine Konsole am Fernseher. Fans nutzen PlayStation VR2 ebenso wie PlayStation Portal.

Zur Feier des Jubiläums hat Sony Interactive Entertainment den großformatigen Fotoband PlayStation: The First 30 Years angekündigt. „Zur Feier dieses Meilensteins freuen wir uns, PlayStation: The First 30 Years ankündigen zu dürfen, einen neuen, großformatigen Fotoband“, sagt Isabelle Tomatis, Vice President, Global Marketing.

Auf 400 Seiten nimmt das Werk Fans mit auf eine visuelle Reise durch die Geschichte von PlayStation. Enthalten sind bisher unveröffentlichte Prototypen, Konzeptskizzen und Designmodelle, welche die Entwicklung der Hardware über drei Jahrzehnte hinweg dokumentieren. Das Buch erscheint weltweit im Frühjahr 2026 „in den Buchläden“ und kann bei Read Only Memory jetzt schon vorbestellt werden.

Parallel ruft man die Community auf, ihre schönsten Erinnerungen an 30 Jahre PlayStation zu teilen. Unter dem Hashtag #PlayStation30Memories haben Fans bereits zahlreiche Momente veröffentlicht, die in einem Highlight-Reel im PlayStation Blog schon zusammengefasst wurden.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment