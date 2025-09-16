Limitierte Mega-Sammlung aller Pokémon-Filme erscheint bald und ist jetzt vorbestellbar

Inzwischen gibt es genau 23 Pokémon-Filme und wenn ihr zufälligerweise weder besonders viele dieser Filme schon gesehen habt, noch besonders viele bereits im Regal stehen habt, dann bietet sich bald eine feine Gelegenheit.

Polyband Anime wird nämlich alle 23 Filme in einer limitierten Complete Movie Collection auf Blu-ray und DVD an den Start bringen, welche ihr jetzt bei Amazon* vorbestellen könnt. Die Sammlung wird am 28. November erscheinen und bietet neben einer Sonderverpackung auch ein Booklet und weiteres Bonusmaterial.

Details zum Bonusmaterial müssen noch bekannt gegeben werden, aber wenn ihr euch ein Exemplar der limitierten Auflage sichern wollt, könnt ihr eure Vorbestellung jetzt schon platzieren. Insgesamt erwarten euch über 2.000 Minuten Pokémon!

Der erste Pokémon-Film feierte 1998 mit „Mewtu gegen Mew“ sein Debüt. Der bisher letzte wurde 2020 mit „Geheimnisse des Dschungels“ ausgestrahlt. Die Geschichte des Films beginnt im Okoya-Wald, einem Naturschutzgebiet, in dem Pokémon in völliger Freiheit leben. Eigentlich darf es kein Mensch betreten. Doch offensichtlich lebt sogar ein Mensch dort… ein Junge, der von dem Finsteraffen-Pokémon Zarude aufgezogen wird. Eines Tages kommt es zur wundersamen Begegnung des Jungen mit Ash.

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company