Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu sehen Silksong nur knapp vor Towa

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Baki Hanma: Blood Arena (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

