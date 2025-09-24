News PS4 PS5 SW2 SWI XBO XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu sehen Silksong nur knapp vor Towa

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Hollow Knight: Silksong.

  • Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
  • Baki Hanma: Blood Arena (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

