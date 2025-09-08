8BitDo veröffentlicht „Evernight Edition“-Controller zu Honkai: Star Rail noch im Oktober

Viele von euch spielen Honkai: Star Rail sicherlich mit dem Touchscreen auf dem Smartphone, doch 8BitDo liefert mit dem 8BitDo Ultimate 2 Evernight Edition* gute Argumente, zum Gamepad zu greifen. Das wichtigste zuerst: Er funktioniert überall, wo ihr auch Honkai: Star Rail spielen könnt – ob Windows, Android, PCs, iOS, macOS oder in der Geforce Now Cloud.

Die mitgelieferte Ladestation im „Honkai: Star Rail“-Design mit integriertem 2.4GHz-Adapter sorgt dafür, dass der Controller immer spielbereit ist. Der Controller ist offiziell von Honkai: Star Rail lizenziert und zeigt das einzigartige Design von Evernight, dem mysteriösen neuen Charakter aus Version 3.6.

Mit seinem violetten Farbschema und der thematischen Gestaltung ist er ein echtes Sammlerstück für Fans der Serie. Das spezielle Collector’s Set enthält vier austauschbare Joystick-Caps, eine hochwertige Hartschalen-Transporttasche im Evernight-Design, temporäre Tattoo-Sticker und einen glitzernden Untersetzer mit Evernight-Motiv.

Auf technischer Seite kann sich der 8BitDo Ultimate 2 Evernight Edition mit seinen TMR-Joysticks sehen lassen. So soll Stick-Drift der Vergangenheit angehören – außerdem ist die TMR-Technologie deutlich präziser als herkömmliche Hall-Effect-Sticks. Das Dual-Trigger-System mit mechanischen Schaltern auf der Rückseite ermöglichen das Umschalten zwischen linearen Hall-Effect-Triggern und schnellen taktilen Triggern für Shooter und Action-Spiele. Dank der „8Speed“-Technologie erreicht der Controller unter 1ms Latenz bei 2.4GHz-Verbindung.

Programmierbare Tasten

Fans von Honkai: Star Rail freuen sich so nicht nur über das tolle Design, sondern auch über präzise Timing für die Fähigkeiten. Wenn es doch mal komplexer wird: 8Bitdo lässt euch auch Makros auf die programmierbaren Tasten legen. Mit ein bisschen Aufwand können Customizable Motion Controls für erweiterte Gameplay-Mechaniken genutzt werden, indem ihr die zum Beispiel in der mitgelieferten 8BitDo Ultimate Software V2 konfiguriert. Die beleuchteten Joystick-Ringe bieten interaktive Lichteffekte, die passend zur mystischen Atmosphäre von Honkai: Star Rail sind.

Mit 69,99 Euro ist der Preis fair für das gebotene, besonders das exklusive Design mit den Joystick-Caps sticht aus der Masse der Gamecontroller heraus. Der 8BitDo Ultimate 2 Evernight Edition ist ab sofort vorbestellbar* und wird euch zum 16. Oktober 2025 geliefert – rechtzeitig für Evernights Start in Version 3.6.

Bildmaterial: 8BitDo