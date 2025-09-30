Konami legt nach und spendiert Silent Hill f jetzt auch einen Roman

Nachdem Silent Hill f bereits an den ersten Verkaufstagen zum Erfolg wurde, kündigte Konami jetzt den ersten Nachschub an. Und zwar in Form eines Romans von Autor Shiro Kuro. Der Roman erscheint am 30. Oktober über Kadokawa in Japan. Eine Übersetzung ist bislang leider nicht angekündigt.

In Silent Hill f könnt ihr seit dem 25. September den Horror im kleinen japanischen Bergdorf Ebisuguoka erfahren, und in eine Horrorvision von Ryukishi07 eintauchen. Von uns gab es schonmal eine volle Empfehlung!

Ob der Roman das Erlebnis einfangen kann, bleibt noch abzuwarten. Wie steht es bei euch, würdet ihr einen solchen Roman lesen? Auch in Anbetracht der durchwachsenen Romane, die bereits zu Spielen erschienen sind?

Silent Hill f konnte an den ersten beiden Verkaufstagen weltweit über eine Million Mal ausgeliefert und digital verkauft werden. Konami hob in einer Mitteilung hervor, dass sich Silent Hill f in allen Regionen, darunter Japan, noch stärker verkaufen würde als Silent Hill 2 Remake.

Bildmaterial: Konami, Kadokawa