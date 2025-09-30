Ein JRPG-Remake macht Mario Kart World die Spitze der japanischen Charts streitig

Wir schauen zurück auf die japanischen Verkaufscharts der Wochen vom 8. September bis zum 21. September und ihr ahnt es. Oft, wenn wir zwei Wochen zusammenfassen, war mindestens eine Woche relativ ereignislos. Das betrifft diesmal die Woche, beginnend am 8. September 2025.

Hier debütierte Borderlands 4 – die PS5-Version schaffte mit 13.029 Einheiten auch den Sprung bis auf Platz 2. Mario Kart World drehte einsam mit über 38.000 Einheiten seine Runden. Ansonsten ist in dieser Woche wenig bis gar nichts passiert. Wir zeigen euch unten deshalb auch nur die Top 10 der Woche vom 15. bis zum 21. September, die zumindest ein bisschen aufregender war.

Kumuliert reicht es zum Sieg

Hier konnte ein Neueinsteiger nämlich Mario Kart World von der Spitze drängen. Zumindest, wenn man die PS5- und Switch-Zahlen von Trails in the Sky 1st Chapter kumuliert. Dann reichen die fast 43.000 verkauften Einheiten für Platz eins vor Mario Kart World mit etwa 34.000 Einheiten. Aber die Famitsu listet jede Plattformversion wie gehabt einzeln.

Die 42.964 Einheiten bedeuten insgesamt allerdings im Serienkontext nur recht durchschnittlichen Launch. An die erfolgreichste Trails-Zeit auf PS4 kommen die Zahlen nicht heran, wie der Vergleich von Game Data Library zeigt. Aber auch für Falcom zählt inzwischen nicht nur Japan. Weltweit gesehen dürfte das Remake gute Ergebnisse eingefahren haben, das lassen zumindest die Steam-Zahlen vermuten.

Mit The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy von MAGES gibt es auf Rang 10 mit 5.077 Einheiten für Swithc einen weiteren Neueinsteiger. Das putzige Roguelite Towa and the Guardians of the Sacred Tree kommt auch kumuliert (Switch und PS5) leider nur auf 6.500 Einheiten.

Die Top 10 der letzten Woche

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 33.861 (1.766.296) [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter (Falcom, 09/19/25) – 21.511 (New) [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter (Falcom, 09/19/25) – 21.453 (New) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 11.300 (318.441) [NSW] Castlevania Dominus Collection (09/18/25) – 9.503 (New) [NSW] Demon Slayer: Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 7.170 (123.697) [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (08/27/25) – 6.059 (74.697) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.762 (4.007.619) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.203 (6.445.312) [NSW] The Quintessential Princesses (MAGES., 09/18/25) – 5.077 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 40.711 (2.065.472) Switch OLED – 9.034 (9.186.394) Switch Lite – 5.412 (6.668.672) PlayStation 5 – 4.307 (5.786.296) PS5 Digital – 2.141 (1.004.037) Switch – 2.166 (20.150.250) PS5 Pro – 1.936 (249.691) Xbox Series X – 250 (322.363) Xbox X Digital – 103 (21.583) Xbox Series S – 42 (339.501) PlayStation 4 – 18 (7.929.917)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom