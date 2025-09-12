Zeitreisen, Monster und dunkle Rituale: Demo zu Tormented Souls II verkürzt die Wartezeit

Caroline ist wieder mit Nagelpistole und Feuerzeug am Start! Nachdem uns 2021 Tormented Souls mit seiner einzigartigen Mischung aus Resident Evil und Butterfly Effect das Fürchten gelehrt hatte, kündigt sich der zweite Teil ab sofort als Demo an.

An das gute Ende des ersten Teils anschließend, versucht Caroline mit ihrer Schwester Anna ein neues Leben zu beginnen – nur um dann in einem Konvent wieder in die Fänge einer Sekte zu geraten.

Survival-Horror geht in die zweite Runde

Die Fortsetzung des düsteren Survival-Horror wird in Villa Hess in Chile spielen, einer kleinen Stadt, wo wir laut Ankündigung das Konvent, ein Einkaufszentrum und eine verlassene Schule erforschen dürfen. Mechaniken aus dem ersten Teil, wie die Zeitreise mittels VHS-Kassetten und knackige Rätsel wird es auch wieder geben.

Die Demo lässt uns einen Teil des Konvents und ein paar Puzzles antesten, dafür könnt ihr etwa eine Stunde einplanen. Ab dem 23. Oktober könnt ihr euch dann in der Vollversion mit allerlei Monstern und Ordensschwestern anlegen.

Der Horror-Titel erscheint für Playstation 5, Xbox Series und PCs. Eine physische Version könnt ihr euch für PS5 bei Amazon* vorbestellen. Falls ihr euch noch etwas unsicher seid: hier geht’s zum aktuellen Trailer. Holt ihr euch das Spiel zum Erscheinungstag oder wartet ihr lieber erstmal ab?

Bildmaterial: Tormented Souls II, PQube Games, Dual Effect