Sichert euch jetzt den limitierten DualSense und die PS5-Konsole zu Ghost of Yōtei

Gestern sind, ganz pünktlich und wie versprochen, die beiden PS5-Konsolen zu Ghost of Yōtei bei PlayStation Direct in die Vorbestellung gegangen. Während die „Black Edition“ Store-exklusiv ist, gibt es die „Gold Edition“ auch im freien Handel.

Bei Amazon könnt ihr euch die limitierte PS5 zu Ghost of Yōtei* ebenso noch sichern wie den DualSense-Controller mit „Ghost of Yōtei“-Branding* – beide Produkte erscheinen wie das Spiel am 2. Oktober 2025.

Falls ihr bereits eine PS5 habt, interessiert ihr euch vielleicht für das Konsolen-Cover, das es ebenfalls bei PlayStation Direct gibt. Dort findet ihr auch noch den Controller in der „Black Edition“ sowie die „Black Edition“-Konsole.

Im Rahmen der Opening Night Live in Köln gab es kürzlich nicht nur einen brandneuen Trailer zu Ghost of Yōtei zu sehen – sondern auch die Ankündigung eines kostenlosen DLCs. Im kommenden Jahr kehrt mit Ghost of Yōtei Legends nämlich ein Koop-Modus zurück, der nicht nur vom Namen her stark an Ghost of Tsushima Legends erinnert.

Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony, Sucker Punch