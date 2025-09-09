Ninja Gaiden, Handhelds und Liebe für Japan: Xbox auf der Tokyo Game Show 2025

Xbox wird auch 2025 mit einer eigenen Präsentation im Rahmen der Tokyo Game Show vertreten sein. Am 25. September, um 12 Uhr mittags deutscher Zeit zeigt Microsoft in einem Livestream neue Spiele von Xbox Game Studios sowie Updates von Partnern aus Japan, Asien und der restlichen Welt.

Der Livestream wird dabei auf den offiziellen Xbox– und TGS-Kanälen in verschiedenen Sprachen gezeigt, darunter auch Deutsch. Microsoft nutzt die TGS traditionell, um die Nähe zum japanischen Markt zu betonen und Asien-bezogene Spiele und Kooperationen hervorzuheben.

Nach den letzten Jahren mit eher globalem Fokus rückt 2025 soll dieses Jahr wieder der japanische Markt in den Vordergrund rücken, unter anderem durch exklusive Spielmöglichkeiten und lokale Partnerschaften.

Auf der Messe selbst wird unter anderem Ninja Gaiden 4 am Koei-Tecmo-Stand gezeigt. Auch die neuen Xbox-Handhelds (ROG Ally & Ally X) können vor Ort ausprobiert werden. Bethesda wird in einer anderen Rolle vor Ort sein – zusammen mit Infolens Geek Shop betreiben sie einen Merchandise-Stand mit Produkten zu Fallout, Starfield, Doom und Oblivion.

Zudem darf man auf die ein oder andere Überraschung hoffen: Wird es vielleicht Gameplay-Material zu Forza Hozizon 6 geben, das vermutlich ein Japan-Setting haben wird? Die letzten Jahre waren auch immer vollgepackt mit Square-Enix-Spielen. Möglicherweise hat man einen Xbox-Termin für Final Fantasy VII Remake Intergrade im Gepäck.

via Xbox, Eurogamer, Bildmaterial: Xbox