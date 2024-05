Neustart für Deathverse: Ein drittes Spiel soll entstehen, welches das Beste der Vorgänger vereint

Entwickler Supertrick Games und GungHo Online Entertainment haben bereits im Herbst 2022 das Free-to-play-Multiplayer-Survival-Action-Spiel Deathverse: Let It Die für PlayStation und Steam an den Start gebracht. Im Januar 2023 musste man jedoch ankündigen, dass man das Projekt vorübergehend pausieren muss. Der Grund sind technische Probleme. Der Service wurde stillgelegt.

Offenbar ist man in den letzten Monaten zum Entschluss gekommen, dass ein paar Updates nicht genügen. Supertrick Games hat jetzt angekündigt, dass man Deathverse: Let It Die komplett umkrempelt.

Let It Die wurde ursprünglich von Grasshopper Manufacture für GungHo entwickelt. Die Fortsetzung Deathverse: Let It Die von Supertrick Games setzte die Story hunderte Jahre nach den Ereignissen von Let It Die fort. Doch das hat nicht so richtig geklappt, wie ihr wisst.

Jetzt ist man bereit für den Neustart. Man möchte ein drittes, ganz neues Spiel erschaffen, welches die besten Elemente der beiden Vorgänger vereint, so Director Hideyuki Shin in einem Entwicklertagebuch.

„In der Vergangenheit haben wir LET IT DIE und Deathverse veröffentlicht. Diesmal wollen wir ein Spiel entwickeln, das sowohl den Fans von LET IT DIE als auch von Deathverse gefallen wird“, wird Hideyuki Shin zitiert. Es solle sich keineswegs um ein „halbherziges“ Spiel handeln.

Shin erläutert: „Um genau zu sein, haben wir mit Deathverse ein Spiel entwickelt, das sich auf den PvP-Kampf konzentriert, aber es gab eine Menge Dinge, die wir für verbesserungswürdig hielten. Nachdem wir darüber nachgedacht hatten, beschlossen wir, ein Spiel zu entwickeln, das wie LET IT DIE einen klaren Gameplay-Loop hat, bei dem man aber auch gegen andere Spieler kämpfen kann. Wir versuchen, den Spaß aus beiden Spielen zu nehmen und etwas Neues zu schaffen.“

Es wird sich um ein Roguelike-Erkundungsspiel mit Koop- und PvP-Elementen handeln. „Es wird die guten Teile von LET IT DIE übernehmen. Um genau zu sein, wird es LET IT DIE als Basis verwenden, auf der es aufbauen kann“, so Shin. Dazu veröffentlichte man bislang nur einen einzigen Screenshot.

Das Entwicklervideo:

via Gematsu, Bildmaterial: Deathverse: Let It Die, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games