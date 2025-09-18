Drakengard-Fans sind hellhörig: Eine Ankündigung soll bevorstehen, behauptet ein Insider

Ein neues Gerücht sorgt derzeit bei Fans der Drakengard-Reihe für Aufsehen. Der bekannte wie berüchtigte „Insider“ Dusk Golem behauptet, dass die kürzliche Neuveröffentlichung des Soundtracks von Drakengard mit einer bevorstehenden Ankündigung in Verbindung stehen könnte.

Seinen Angaben zufolge könnte die Enthüllung noch in diesem Monat erfolgen, möglicherweise im Rahmen der gemunkelten State of Play von Sony oder auch auf der Tokyo Game Show. Gewiss, Gelegenheiten gäbe es im September wohl noch genug.

Er teilte seine Begeisterung für die Drakengard-Reihe bei Discord, von wo aus das Gerücht schließlich bei Reddit landete: „Ich liebe Drakengard, ich habe darüber geplaudert. Jemand war so freundlich, mir mitzuteilen, dass die gestrige Veröffentlichung des Drakengard-Soundtracks mit einer Ankündigung zusammenhängt, die später in diesem Monat erfolgen soll“, so Dusk Golem.

„Ich habe nicht viele Details erfahren, aber ich vermute, dass es sich um eine ‚State of Play‘- oder TGS-Veranstaltung handelt. Als großer Drakengard-Fan bin ich sehr neugierig“, so der vermeintliche Insider weiter. Gegen die Theorie spricht, dass Square Enix seit langer Zeit regelmäßig und ziemlich zusammenhangslos Soundtracks digitalisiert und neu veröffentlicht.

Für und Wider

Dafür spricht, so geht es auch aus den Kommentarspalten hervor, dass Schöpfer Yoko Taro schon lange an einem neuen Spiel arbeitet – das ist sogar bestätigt. Demnach arbeitet Yoko Taro gemeinsam mit Producer Yosuke Saito und Komponist Keiichi Okabe an einem neuen Projekt. NieR, so glauben viele. Oder doch Drakengard?

Die Drakengard-Reihe, in Japan als Drag-On Dragoon bekannt, nahm 2003 auf der PlayStation 2 ihren Anfang. Während Drakengard auch heute noch eher als Nischenreihe gilt, erfuhr sie durch ihre Verbindung zu NieR neue Aufmerksamkeit, insbesondere nach dem weltweiten Erfolg von NieR: Automata.

Für viele Fans ist Drakengard nicht nur irgendein PS2-Klassiker, sondern der Ursprung des gesamten NieR-Universums. Erst vor einem Monat hatten wir hier über die neuen Vinyl-Ausgaben der NieR-Soundtracks berichtet, die bei Black Screen Records* vorbestellbar sind.

via Twisted Voxel, Bildmaterial: Drakengard 3, Square Enix