Drakengard-Fans sind hellhörig: Eine Ankündigung soll bevorstehen, behauptet ein Insider

Ein neues Gerücht sorgt derzeit bei Fans der Drakengard-Reihe für Aufsehen. Der bekannte wie berüchtigte „Insider“ Dusk Golem behauptet, dass die kürzliche Neuveröffentlichung des Soundtracks von Drakengard mit einer bevorstehenden Ankündigung in Verbindung stehen könnte.
Seinen Angaben zufolge könnte die Enthüllung noch in diesem Monat erfolgen, möglicherweise im Rahmen der gemunkelten State of Play von Sony oder auch auf der Tokyo Game Show. Gewiss, Gelegenheiten gäbe es im September wohl noch genug.
Er teilte seine Begeisterung für die Drakengard-Reihe bei Discord, von wo aus das Gerücht schließlich bei Reddit landete: „Ich liebe Drakengard, ich habe darüber geplaudert. Jemand war so freundlich, mir mitzuteilen, dass die gestrige Veröffentlichung des Drakengard-Soundtracks mit einer Ankündigung zusammenhängt, die später in diesem Monat erfolgen soll“, so Dusk Golem.
„Ich habe nicht viele Details erfahren, aber ich vermute, dass es sich um eine ‚State of Play‘- oder TGS-Veranstaltung handelt. Als großer Drakengard-Fan bin ich sehr neugierig“, so der vermeintliche Insider weiter. Gegen die Theorie spricht, dass Square Enix seit langer Zeit regelmäßig und ziemlich zusammenhangslos Soundtracks digitalisiert und neu veröffentlicht.
Für und Wider
Dafür spricht, so geht es auch aus den Kommentarspalten hervor, dass Schöpfer Yoko Taro schon lange an einem neuen Spiel arbeitet – das ist sogar bestätigt. Demnach arbeitet Yoko Taro gemeinsam mit Producer Yosuke Saito und Komponist Keiichi Okabe an einem neuen Projekt. NieR, so glauben viele. Oder doch Drakengard?
Die Drakengard-Reihe, in Japan als Drag-On Dragoon bekannt, nahm 2003 auf der PlayStation 2 ihren Anfang. Während Drakengard auch heute noch eher als Nischenreihe gilt, erfuhr sie durch ihre Verbindung zu NieR neue Aufmerksamkeit, insbesondere nach dem weltweiten Erfolg von NieR: Automata.
Für viele Fans ist Drakengard nicht nur irgendein PS2-Klassiker, sondern der Ursprung des gesamten NieR-Universums. Erst vor einem Monat hatten wir hier über die neuen Vinyl-Ausgaben der NieR-Soundtracks berichtet, die bei Black Screen Records* vorbestellbar sind.
via Twisted Voxel, Bildmaterial: Drakengard 3, Square Enix
Ich würde mich sehr freuen, wenn SE Remaster von Drakengard 1-3 ankündigt als Trilogie-Pack, sozusammen mit Drakengard 4 als neues Spiel, was gegebenfalls eine neue Trilogie einleitet in einer anderen Spielwelt oder gleichen Spielwelt, nur andere Zeit/Dimension wie auch immer.
vor einigen Tagen geisterte bereits auf Gamefrotn auch eine Meldugn zu Drakengard herum, die allerdings schwachsinniger und fälscher hätte nicht sein können, dass angeblich CAPCOM ausgerechnet an einem neuen Drakengard arbeiten täte .. als ich das sah dacht ich auch nur, ich les nicht recht.. welcher Anfänger-Author da bei denen denn solch einen Fehler macht und nicht weiß, dass Drakengard überhaupt nicht zu Capcom gehört, sondern Square Enix...
hätte da jetz Ubisoft gestanden, hätte ich das ja noch verstanden, weil Drakengard 2 von Ubisoft im Westen geplublisht wurde , dann hätt man zumindest sofort gewusst um was es wahrscheinlich geht..
Naja, wenn da die Tage was kommt wäre ich jedenfalls sehr froh drüber
Ein neues Drakengard wäre super, vorher wäre es aber besser, die alten Teile auf moderne Plattformen zu bringen - wobei ich hier sogar nichtmal etwas gegen Remakes hätte, die Originale haben super Storys, aber das Gameplay ist so eher meeeeeeeeh.
Für Teil eins und zwei könnte man sogar Koei Tecmo an Bord holen (ich hab gehört, die können die Musou-Formel ganz gut), für Teil drei könnte man erneut Platinum Games bemühen (scheinbar wird Ninja Gaiden 4 wohl richtig gut, sie haben es wohl noch drauf).
Die Drakengard-Reihe aber in spaßig? Da hätte ich echt Lust drauf! Zumal ich immer noch finde, dass Drakgengard 1 und 3 die Sache mit den verschiedenen Routen und Endings viel besser gelöst hat als die beiden Nier-Ableger!
Tut mir nur einen Gefallen: Lasst die letzten Bosse so sadistisch, wie sie sind! Ich finde, jeder sollte das Privileg haben, sich durch den finalen Endboss von Drakengard 3 quälen zu dürfen wie ich es getan habe!
Drakengard Remaster 1-3 würde ich nehmen, sind technisch nicht so gut gealtert und könnten ruhig für aktuelle Konsolen fit und verfügbar gemacht werden.
Drakengard ist leider damals total an mir vorbei gegangen. Von daher immer her damit.
Auf Teil 1 und 2 hätte ich sehr viel Bock. Teil 3 habe ich nie gespielt nur bisschen was gesehen zu. Teil1 wäre aber wieder geil für die dunklen Winterabende. Gute Erinnerung an damals, als man das mit 12/13 nachts gespielt hat und komplett lost war was da abging 😂