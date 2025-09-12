Nintendo stellt amiibo zu Kirby Air Riders vor und kündigte weitere „Direct“ an

Kirby-Fans haben doppelten Grund zur Freude: Kirby Air Riders erscheint am 20. November 2025 für Nintendo Switch 2 und pünktlich zur Veröffentlichung gibt es gleich zwei brandneue amiibo obendrein, wie Nintendo heute bei der Direct ankündigte. Amiibo are back, eine der großen Erkenntnisse heute.

So wurden „Kirby & Warp-Stern“ sowie „Waddle-Dee-Assistent & Flügel-Stern“ präsentiert. Besonders cool: Kirby und Waddle-Dee-Assistent lassen sich ihre Fahrzeuge gegenseitig tauschen, wodurch sich auch im Spiel neue Funktionen freischalten lassen.

Damit nicht genug: Nintendo hat außerdem angekündigt, dass es eine zweite „Kirby Air Riders“-Direct geben wird – erneut moderiert von Masahiro Sakurai. Dort sollen weitere Informationen zum Spiel präsentiert werden, ein Termin dazu steht allerdings noch aus.

Die beiden amiibo:

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco