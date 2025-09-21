Durchgesickert: Der letzte DLC-Charakter zu Sonic Racing: CrossWorlds erfreut Fans

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September, aber es sind bereits jetzt erste physische Exemplare in die Hände von Fans gelangt. Ein Reddit-Nutzer postete einen Flyer aus der physischen PS5-Version, der offenbar alle DLC-Pakete enthüllt.

Darunter sind neue Informationen zu finden – denn bisher hat Sega bisher nur bestätigt, dass der Season-Pass des Spiels im Oktober Minecraft-Inhalte, im November Spongebob Schwammkopf und danach Pac-Man, Avatar Legends und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem enthalten wird.

Der beiliegende Flyer im Spiel zeigt, dass Capcoms Mega Man das sechste und letzte DLC-Pack im Season-Pass sein wird. Eine angesichts der Stille um ein brandneues „Mega Man“-Spiel sicherlich überraschende Kooperation. Immerhin feiert der blaue Held mit der Mega Man Star Force Legacy Collection bald sein Comeback.

Auch bei den kostenlosen DLC-Charakteren gibt es Zuwachs: SEGA hat bereits bestätigt, dass Hatsune Miku zum Launch im Spiel ist, gefolgt von Joker aus Persona im Oktober und Ichiban Kasuga aus Like a Dragon im November. Die Sonic-Site The Sonic Stadium bemerkte zudem, dass SEGA-Charakter Nights auf der Rückseite der Box abgebildet ist – es ist daher wahrscheinlich, dass Nights einer der geplanten kostenlosen, monatlichen Sega-Crossover-Charaktere im Spiel sein wird.

via VGC, Reddit, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA