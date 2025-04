Erstmals vorbestellbar: Die neuen amiibo zu Street Fighter haben allerdings ihren Preis

Wer noch ein wenig in der amiibo-Community unterwegs ist, durfte in den letzten Tagen beobachten, wie Amerikaner angeregt über amiibo-Preise diskutiert haben. In den USA überbieten sich Händler mit Preisen zu den neuen amiibo-Figuren zu Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6.

Hierzulande ist es nicht ganz so schlimm. Der freie Handel bietet die Zelda-Figuren für 19,99 Euro an. Für die amiibo zu Street Fighter müsst ihr aber mehr hinlegen. Sie sind jetzt erstmals im My Nintendo Store* vorbestellbar, dort findet ihr auch die amiibo-Karten zu Street Fighter.

Mit 29,99 Euro sind die Figuren recht teuer und es ist anzunehmen, dass der freie Handel sie auch nicht günstiger anbietet als der My Nintendo Store. Wenn die amiibo zu Street Fighter überhaupt im freien Handel landen. Wenn ihr nach wie vor amiibo sammeln, solltet ihr die heutige Gelegenheit wohl besser nutzen.

Auch die neuen Zelda-Figuren findet ihr jetzt im My Nintendo Store* – diese gibt es zum gleichen Preis wie erwähnt aber auch im freien Handel. Amazon nimmt beispielsweise auch schon Vorbestellungen zu Riju, Tulin, Sidon und Yunobo* entgegen. Seht nachfolgend die Packshots der neuen Street-Fighter-Figuren und der amiibo-Karten!

Bilder der Figuren und Karten:

Bildmaterial: My Nintendo Store