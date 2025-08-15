Danganronpa-Fans dürfen zumindest hoffen: Spike Chunsoft will Jubiläum gebührend feiern

Am 25. November 2010 ist mit Danganronpa: Trigger Happy Havoc das erste „Danganronpa“-Spiel von Schöpfer Kazutaka Kodaka erschienen. Seit einiger Zeit ist es ruhig um die Reihe, was vor allem auch daran liegen dürfte, dass Kazutaka Kodaka inzwischen mit Too Kyo Games ein eigenes Studio hat.

Spike Chunsoft hat Danganronpa aber nicht vergessen. Und wer weiß, vielleicht hat man auch noch etwas vor? Den 15. Geburtstag will man jedenfalls feiern. Fans dürfen auf Merchandise und Aktivitäten hoffen, die später auf einer Anniversary-Website vorgestellt werden sollen.

Bereits konkret: Hajime Hinata und Monokuma werden (neue) Nendoroids von Good Smile Company erhalten. Darüber hinaus ist für November auch ein Event in Tokyo geplant. In dieses setzen Serienfans natürlich ihre Hoffnungen.

Wer wie Kodaka die Firma gewechselt hat, darf sich bald auf das nächste Kodaka-Spiel nach The Hundred Line freuen: Das neue Spiel heißt Shuten Order und erscheint schon am 5. September weltweit für Nintendo Switch und PCs.

via Final Weapon, Bildmaterial: Danganronpa V3, Spike Chunsoft