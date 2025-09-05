Dieses Kwaks sieht irgendwie anders aus, aber es gehört offiziell zum Pokémon-Kanon

Kwaks ist bekannt für sein stets gepflegtes Aussehen, vor allem für seinen tadellosen Haarschnitt – und ein entsprechendes Auftreten. In Pokémon Sleep erlebt man Kwaks jedoch von einer ganz anderen Seite.

Mit zerzausten Federbüscheln und müde wirkenden Augen präsentiert er sich in einer Schlafpose, die so gar nicht zu seinem üblichen Image passt. Dieser charmante Gegensatz sorgte bei Fans für Freude. Folgerichtig hat The Pokémon Company dem „zerzausten Kwaks“ auch schon Merchandise spendiert.

In japanischen Pokémon Centern sind bereits passende Artikel erhältlich, darunter auch Plüschfiguren mit genau dieser beliebten Schlafpose. Besonders beliebt ist das „Plush Motchiri Quaxly Pokémon Sleep“ – das niedliche, verschlafene Kwaks in seiner gemütlichen Form. Bei findigen Import-Stores wie Meccha-Japan* könnt ihr das Plüsch ebenfalls bestellen. Auch das Figurenset, das hier als Artikelbild dient, findet* ihr dort!

In Pokémon Sleep wird diese Pose sogar mit einem eigenen Pokédex-Eintrag versehen, womit das zerzauste Kwaks offiziell dokumentiert ist. Wer sich das besondere Kwaks näher ansehen will, muss Pokémon Sleep spielen. Gut: das geht buchstäblich im Schlaf.

Bildmaterial: The Pokémon Company