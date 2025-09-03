Einer der GOTY-Anwärter für 2025 kommt jetzt auch physisch für PS5 heraus

Gut möglich, dass ihr noch nie etwas von Blue Prince gehört habt. Im April sorgte das Roguelike-Rätsel-Abenteuer von Entwickler Dogubomb und Publisher Raw Fury nach dem Embargo für Aufsehen. Plötzlich galt der Titel als „Game of the Year“-Anwärter. Danach war das Spiel aber auch wieder recht schnell aus der Berichterstattung verschwunden.

Allerdings ist Blue Prince auch heute noch mit einem Metascore von 92 Punkten einer der am besten bewerteten Titel des Jahres 2025. Falls ihr bisher mit dem Kauf gewartet habt, bietet sich jetzt eine neue Gelegenheit. Eine nachträgliche Handelsversion für PS5, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Die Standardversion im Handel verspricht für Vorbesteller einen digitalen Soundtrack als Dreingabe. Darüber hinaus gibt es eine exklusive Edition von iam8bit, die zusätzlich einen Schuber und ein Poster enthält. In Deutschland könnt ihr die „iam8bit Edition“ bei Black Screen Records* vorbestellen.

Was ist Blue Prince?

Die Prämisse: „Willkommen in Mt. Holly, wo jeder Morgen ein neues Geheimnis enthüllt. Navigiere durch sich verändernde Korridore und sich ständig verändernde Räume in diesem genreübergreifenden Strategie-Rätsel-Abenteuer. Aber wird dich dein unvorhersehbarer Weg zum vermeintlichen Zimmer 46 führen?“

Viele Pressevertreter zeigten sich mächtig angetan; man sprach gar von noch nie da gewesenen Innovationen der Marke „man muss es gespielt haben, um es zu verstehen“. Auch der bekannte Journalist Jason Schreier ist voll des Lobes.

Blue Prince startete zum Launch im Xbox Game Pass und erschien auch bei PlayStation Plus im Spielekatalog für Abonnenten der Extra-Stufe und höher. Wir haben den „beeindruckend cleveren Genre-Mix“ seinerzeit ebenfalls ausführlich getestet.

Bildmaterial: Blue Prince, Raw Fury, Dogubomb