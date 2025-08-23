Das neue „Harvest Moon“-Abenteuer erscheint im Oktober für Konsolen und PCs

Harvest Moon: The Winds of Anthos ist inzwischen schon ein paar Winde her, aber mit dem „Cozy Bundle“ aus Harvest Moon: Das verlorene Tal & Dorf des Himmelsbaumes gab es erst kürzlich die nächste Veröffentlichung zur Serie.

Umso überraschender, dass Natsume schon wieder nachlegt. Pünktlich zur Gamescom gibt es den konkreten Termin zu Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition. Die Veröffentlichung erfolgt am 30. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X und Steam. Eine physische Version soll es für Switch und PS5 geben.

„Home Sweet Home“ erschien eigentlich vor etwa einem Jahr als Premium-App (also zum Festpreis) für Mobilgeräte. Die neue Special Edition für Konsolen und PCs bringt eine Reihe neuer Inhalte mit sich, darunter zusätzliche Zwischensequenzen, neue Heiratskandidaten und technische Neuerungen, die das Leben auf dem Land erleichtern sollen.

In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition kehren Serienfans zurück in das Heimatdorf Alba, das durch Landflucht und Überalterung in die Jahre gekommen ist. Mit dem Ziel, das Dorf wiederzubeleben, kümmern sich die SpielerInnen um Ackerbau, Tiere, das Angeln, den Bergbau und das Sammeln von Ressourcen, um das Glück der Bewohner zu steigern – ein zentrales Element, um Alba wieder erblühen zu lassen. Festivals, Wettbewerbe und Dorfgemeinschaft stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie persönliche Beziehungen.

Zur Seite steht dabei der erfinderische Doc Jr., der in Alba jetzt dauerhaft sesshaft geworden ist und SpielerInnen mit kuriosen technischen Hilfsmitteln zur Seite steht. Mit dem neuen Hoverbike 5000 lässt sich das weite Umland schnell erkunden, während der Cleanmeister Autovac das Säubern der Scheune übernimmt. Beide Erfindungen sind exklusiv in der Special Edition enthalten.

Bildmaterial: Harvest Moon: Home Sweet Home, Natsume, Appci