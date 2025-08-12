Sony will das Anime-Geschäft zu einem Eckpfeiler machen und sieht erst am Anfang

Die Anime-Sparte bei Sony ist aktuell schon nicht zu vernachlässigen – doch der Sony CSO Toshimoto Mitomo erklärte, das Medien-Imperium wäre aktuell mit seiner Konzentration auf Anime bei einer ähnlichen Stufe wie damals nach Launch der ersten PlayStation.

Wir erinnern uns: das war der Einstieg ins Konsolen-Business, gefolgt von einem rasanten Wachstum im Marktanteil. „Anime“ soll zu einem der Eckpfeilger des Sony-Geschäfts werden, neben Videospielen und Musik.

Das hört sich fast so an, als ob Sony erst vorsichtig in Richtung Anime schleicht – dabei betreibt der Global Player mit Crunchyroll bereits die größte auf Anime spezialisierte Streaming-Seite und landete mit Aniplex zuletzt mit dem Film Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle einen riesigen Anime-Kinohit.

Was uns für große Entwicklungen erwarten, steht noch in den Sternen. Es bleibt aber zu hoffen, dass wir als Fans davon mehr Anime in guter Qualität zu sehen bekommen. Offensichtlich hat man bei Sony noch einiges vor. Es bleibt spannend!

via Automaton Media, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Zum Training der Säulen, Crunchyroll