THQ Nordic ruft Darksiders 4 mit einem neuen Trailer und einigen Details in Erinnerung

Beim THQ Nordic Digital Showcase 2025 hat THQ Nordic die lange von Fans herbeigesehnte Fortsetzung der Darksiders-Reihe vorgestellt. Das Darksiders 4 wurde bereits vor gut einem Jahr angekündigt, doch damals gab es nicht mehr als einen Teaser.

Auch diesmal bleibt man noch relativ kryptisch. „And the number of the riders shall ever be four … Der apokalyptische Reiterkreis schließt sich. Mehr wird noch nicht verraten – aber es wird episch“, so THQ Nordic in der Pressemeldung.

Die Steam-Seite ist ein kleines bisschen redseliger, aber besonders konkret wird es dort auch nicht. Das Action-Adventure soll demnach da weitermachen, wo das ursprüngliche Darksiders-Spiel aufgehört hat. Ihr spielt einen der legendären Reiter der Apokalypse, jeder ausgestattet mit einzigartigen Waffen und Kampfstilen. Kämpfen, Erkundung und Rätsel in einer „komplex ausgestalteten, postapokalyptischen Welt“ stehen auf dem Plan.

Entwickelt wird Darksiders 4 von Gunfire Games. Das Studio hat für THQ Nordic bereits die „Deathinitive Edition“ zu Darksiders 2 entwickelt und zuletzt auch Darksiders 3, das 2018 erschienen ist. Das letzte Projekt des Studios war Remnant 2. THQ Nordic hatte Gunfire Games 2019 gekauft.

Ihren Anfang fand die Darksiders-Serie mit dem ersten Teil, der von Vigil Games entwickelt wurde und 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen ist. Erdacht wurde das Universum unter anderem von Joe Madureira. Darksiders 4 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Darksiders 4, THQ Nordic, Gunfire Games