Kein Witz: Nintendo of America wollte tatsächlich einen Pikachu mit großen Brüsten

Ihr erinnert Euch vielleicht: Vor einiger Zeit berichteten wir von einer skurrilen Geschichte, nach der Pikachu ursprünglich ein deutlich anderes Design spendiert bekommen sollte. Von einem „Tiger mit riesigen Brüsten“ war seinerzeit die Rede. Die Details lest ihr hier.

Eine schräge Geschichte, die Reddit-User nach wie vor beschäftigt – viele weisen darauf hin, dass die Geschichte wahrscheinlich auf einem Übersetzungsfehler beruhe. Der entsprechende Reddit-Beitrag wurde mittlerweile entfernt, da die Information „nicht überprüfbar“ sei.

Das japanische Medienunternehmen Game*Spark schrieb sich daraufhin die ehrbare Aufgabe auf die Fahne, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis: Offenbar ist mehr an der Geschichte dran als viele Fans glauben. Sie fanden ein altes Interview aus der „Gold- und Silber“-Ära, in dem The Pokémon Company CEO Tsunekazu Ishihara eine interessante Episode über die Zeit erzählt, als sie versuchten, Pokémon für die USA zu lokalisieren.

„Als ich ihnen Pokémon zum ersten Mal zeigte, fanden sie es einfach zu süß. Die Mitarbeiter von Nintendo of America schlugen daraufhin eigene Designs für die Figuren vor – ich werde diese Illustrationen mein Leben lang niemandem zeigen, aber sie ähnelten ein wenig den Figuren aus dem Cats-Musical. So wurde beispielsweise Pikachu in eine getigerte Katze mit riesigen Brüsten verwandelt“, erinnert Ishihara.

Der Interviewer fragt weiter, ob das vorgeschlagene Design „wie die Mädchen war, die auf Anime-Conventions Pikachu-Cosplays präsentieren“. Ishihara antwortet: „Ja, genau, sie haben uns so ein Design tatsächlich präsentiert. Ich fand diese kulturellen Unterschiede sehr interessant. Allerdings wollte mit so etwas nicht auf dem [ausländischen] Markt konkurrieren.“ Klingt nach Kontext, der die Geschichte durchaus plausibel und glaubwürdig macht. Oder was meint Ihr?

via Automaton Media, Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.