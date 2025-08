Wenn ihr Lust auf ein Fighting-Game mit Digimon-Anstrich habt, schaut euch dieses Spiel mal an

Son Studios hat im Rahmen der EVO 2025 einen neuen Trailer zu Netcode Warriors veröffentlicht. Das Anime-insprierte Fighting-Game sorgte schon zu seiner Ankündigung im Februar 2024 für Aufsehen, bietet es doch Charakter-Designs von den Digimon-Illustratoren Kenji Watanabe und Soh Morimiya.

Ein Fighting-Game mit Digimon-Anstrich? Da hatten einige Fans große Lust drauf. Zumal die Steam-Page erahnen ließ, dass sich der Titel auch handlungstechnisch ein Stück weit an Digimon orientiert: „Taucht ein in die Datenlandschaft von Netcode Warriors, einem Arena-Fighter im Anime-Stil“, heißt es dort.

Die Story ist, typisch für ein Fighting-Game, schnell abgerissen: Ihr taucht ein in die Welt von Netcode Warriors, in der verschiedene Charaktere eine neue Welt entdecken, die das Potenzial hat, ihr Leben zu verändern. „Aber sie sind nicht die Einzigen dort und müssen kämpfen, um ihre Träume zu verwirklichen und zu überleben.“

Das Spiel sei von Grund auf darauf ausgelegt, „das Wettkampfspiel an seine Grenzen zu bringen. Nehmt an intensiven Einzelkämpfen teil, meistert einzigartige Charaktere und Spielstile und bringt eure Fähigkeiten in die Arena.“ In 1-vs-1-Kämpfen beweist ihr euer Können.

Der Titel soll mit diversen Online-Modi aufwarten, außerdem könnt ihr in einem Trainingsmodus an euren Fähigkeiten feilen und lokal mit FreundInnen spielen. Da gestaltet sich dann auch ein lokaler Turnier-Modus praktisch. Der neue Trailer stellt einige der Charaktere und ihre Kämpfer vor. Netcode Warriors erscheint für PCs, einen Termin gibt es noch nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Netcode Warriors, Son Studios