Team Cherry hält besondere Ankündigung für Hollow Knight: Silksong bereit

Nach jahrelangem Warten ist die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong in greifbarer Nähe. Nicht nur gab es während der diesjährigen Opening Night Live neues Gameplay-Material zu sehen, Besucherinnen und Besucher der Messe können den Indie-Titel sowohl bei Xbox als auch bei Nintendo anspielen.

Wem das noch nicht reicht, sollte morgen um 16:30 Uhr keine anderen Termine machen. Am 21. August um 16:30 Uhr deutscher Zeit hat das Entwicklerstudio Team Cherry eine besondere Ankündigung für Fans, die es in einem Livestream auf YouTube präsentieren möchte.

Da Hollow Knight: Silksong noch in diesem Jahr erscheinen soll – was von Geoff Keighley bei der Opening Night Live nochmal bestätigt wurde – dürfen sich Fans eventuell auf den konkreten Veröffentlichungstermin und gewiss weiteres Videomaterial freuen.

Bereits 2019 hatten wir die Gelegenheit, eine Demo zu Silksong anzuspielen. Seitdem hat sich sicher eine ganze Menge getan. Dazu gehört inzwischen auch, dass Hollow Knight: Silksong neben Switch 2, Switch und PCs auch für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Wir dürfen also gespannt sein.

