Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem neuen Spiel des Danganronpa-Machers

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Shuten Order.

Shuten Order (Switch) – 9/8/9/8 [34/40]

Hell is Us (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/7 [31/40]

via Ryokutya2089, Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo