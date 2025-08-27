Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit dem neuen Spiel des Danganronpa-Machers

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Shuten Order.
- Shuten Order (Switch) – 9/8/9/8 [34/40]
- Hell is Us (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/7 [31/40]
via Ryokutya2089, Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo
1 Kommentar
Ist doch eine ganz gute Wertung für Shuten Order. Behalte es weiter im Auge, wird bestimmt geholt, wenn es denn bei uns erscheint 05.09.?).