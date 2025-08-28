Lieber „kostengünstig scheitern“ – PlayStation-Chef reflektiert Live-Service-Desaster und Astro Bot

Ihr erinnert Euch an das Drama um Concord. Nur zwei Wochen nach Veröffentlichung, zog Sony dem groß angelegten Live-Service-Projekt den Stecker – ein Desaster. Im Gespräch mit der Financial Times thematisierte PlayStation-Chef Hermen Hulst nun Concords Misserfolg im Vergleich zum großen Erfolg des Maskottchen-Platformers Astro Bot. „Ich möchte nicht, dass die Teams auf Nummer sicher gehen, aber ich möchte, dass wir, wenn wir scheitern, früh und kostengünstig scheitern“, so Hulst.

PlayStation hat inzwischen eine stärkere Aufsicht über die Sony-eigenen Studios eingeführt, um sicherzustellen, dass sich Concords Schicksal nicht wiederholt. „Wir haben seitdem viel strengere und häufigere Tests auf sehr viele verschiedene Arten durchgeführt“, so Hulst. „Der Vorteil jedes Misserfolgs […] ist, dass die Leute jetzt verstehen, wie notwendig diese [Aufsicht] ist.“

Analysten schätzen, dass Concord Sony rund 250 Millionen Dollar kostete. Mit der Einstampfung des Projekts schloss man auch das verantwortliche Entwicklerstudio Firewalk. Astro Bot verkaufte sich derweil im ersten Monat 1,5 Millionen Mal und bis März dieses Jahres bereits 2,3 Millionen Mal. Als Folge des Misserfolgs von Concord deutet Hulst gegenüber der Financial Times an, dass PlayStation nicht mehr so ​​stark auf die Veröffentlichung von Live-Service-Spielen bedacht sei wie früher.

Stattdessen bestehe die Strategie nun darin, Sonys geistiges Eigentum zu langlebigen Franchises auszubauen, so wie Astro Bot mit jedem veröffentlichten Spiel an Popularität gewonnen hat. „Wir verfolgen einen sehr zielgerichteten Ansatz bei der Schaffung von geistigem Eigentum … wir sehen, wie aus einem neuen Konzept ein ikonisches Franchise für PlayStation werden kann, das wiederum für Menschen jenseits der Gaming-Welt interessant werden kann“, so Hulst.

via Eurogamer, Bildmaterial: Concord, Sony, Firewalk Studios