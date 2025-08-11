Square Enix mit sattem Profit im Spielsegment – aber es gibt einen Haken

Square Enix tischte zuletzt bekanntlich wenig rosige Finanzergebnisse auf. Nach seinem Höchststand im Jahr 2022 war der Betriebsgewinn von Square Enix zwei volle Jahre lang rückläufig, bevor er Ende 2024 endlich wieder wuchs. Die Gesamtfinanzzahlen für das im März dieses Jahres abgeschlossene Geschäftsjahr 2025 zeigten jedoch einen Rückgang des Betriebsergebnisses um 20 Prozent von 40 Milliarden Yen auf 32 Milliarden Yen.

Am 8. August veröffentlichte Square Enix seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026, das den Zeitraum April bis Juni 2025 abdeckt. Der Bericht des Unternehmens ist erneut gemischt und enthüllt einen Rückgang des vierteljährlichen Nettoumsatzes um 15 Prozent, der sich im beobachteten Zeitraum auf 59,32 Milliarden Yen belief. Auch das unternehmensweite Betriebsergebnis sank im Laufe des Vorquartals um über 16 Punkte von 10,8 Milliarden Yen auf 9 Milliarden Yen (ca. 60,9 Millionen US-Dollar). Der Rückgang ist größtenteils auf den Mangel an hochkarätigen Spielen im Berichtszeitraum zurückzuführen.

Plus im HD-Spielsegment mit einem Haken

Immerhin: Der Betriebsgewinn im HD-Videospielsegment (Konsole und PC) stieg von 0,05 Milliarden Yen auf 1 Milliarde Yen (etwa 6,76 Millionen US-Dollar), ein erstaunliches Plus von 1.900 Prozent. Die Unternehmensführung führte die Margenerholung auf geringere Abschreibungen der Entwicklungskosten und geringere Marketingausgaben im Vergleich zum zweiten Quartal des Kalenderjahres 2024 zurück. Kurz gesagt: Square Enix verkaufte weniger große Spiele, musste aber auch weniger Kosten für vergangene Projekte tragen und gab weniger für Werbung aus, sodass der Gewinn im HD-Segment dennoch deutlich stieg.

Das breitere Segment Digital Entertainment – das alles von Square Enix-Handyspielen und MMOs bis hin zu Vergnügungsparks umfasst – verzeichnete derweil einen Nettoumsatz von 32,9 Milliarden Yen (etwa 222,58 Millionen US-Dollar), ein Rückgang gegenüber 43,9 Milliarden Yen im Vorjahr.

via GameRant, Bildmaterial: Square Enix