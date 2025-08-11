Als Nintendo einmal die „Direct“ verschob: Ex-Mitarbeiter blicken zurück

Ist eine Ausgabe von Nintendo Direct einmal angekündigt, ist an ihrer Ausstrahlung eigentlich nicht mehr zu rütteln. Eine Ausnahme bildet jene Ausgabe, die seinerzeit für den 6. September 2018 angedacht war. Aufgrund eines verheerenden Erdbebens in Hokkaido, verschob Nintendo den Termin auf die darauffolgende Woche.

Was genau hinter den Kulissen ablief, teilten nun die beiden ehemaligen Angestellten von Nintendo of America – Kit Ellis und Krysta Yang – in einer neuen Folge ihres Podcasts. Während das Erdbeben letztlich nämlich tatsächlich der ausschlaggebende Grund für die Verzögerung war, gab es weitere Faktoren, die diese Entscheidung herbeiführten.

Nur eine Woche zuvor ereignete sich während eines Madden-NFL-Turniers die Schießerei in Jacksonville Landing. Dies erschütterte die Branche, und Nintendo of America stellte interne Überlegungen an, die Präsentation zu verschieben – immerhin war auch EA in der Ausgabe vertreten. Obwohl Nintendo of America nicht „so weit ging, eine Absage der Veranstaltung vorzuschlagen“, wurde die Angelegenheit den Teams in Japan zugetragen. Laut Yang lief die Produktion der Directs zu diesem Zeitpunkt reibungslos. Ein Problem war jedoch, dass Nintendo nicht wirklich wusste, was im Notfall zu tun sei.

Ellis erklärt: „Ich erinnere mich noch, wie es spät am Tag hieß: ‚Oh, Doug Doug Bowser hat einen Anruf von Herrn Furukawa bekommen, und wir verschieben die Direct-Übertragung.‘ Es gab kein ‚Na gut, wir reichen unsere Anfrage ein, und sie wird durch die Kanäle geleitet, und vielleicht …‘ Es hieß nur: ‚Nein, das passiert.‘ Und zwar von ihm [Furukawa] selbst.“

Nach der Verschiebung soll dann ein wilder Wettlauf begonnen haben, alle Beteiligten zu erreichen. Man arbeitete bis in die Nacht, um mit denjenigen zu kommunizieren, die über den neuen Plan informiert werden mussten. Angesichts der plötzlichen Verzögerung gab es Bedenken, dass Informationen durchsickern könnten. Überraschenderweise drang jedoch nicht viel durch, bevor die Übertragung eine Woche später stattfand.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo