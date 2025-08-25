Riesiger Andrang: Pop-up-Store mit „Studio Ghibli“-Merchandise in Deutschland eröffnet

Wer in Frankfurt wohnt und Comic- oder Anime-Fan ist, kennt wahrscheinlich schon den Atomax-Store in der Domstraße. Sein Hauptfokus war bisher der Exklusivvertrieb von „Tim und Stuppi“-Produkten über ein gesamtes Stockwerk, jedoch kam in den letzten Jahren auch immer mehr Anime-Merchandise dazu.

Nach der Expansion nach Düsseldorf ist jetzt zum zweiten Mal ein Pop-Up-Store mit ganz besonderem Fokus an der Reihe: Der neue Laden, der ab sofort bis zum 4. Oktober geöffnet hat, dreht sich exklusiv um die Anime-Filme von Studio Ghibli.

Er befindet sich diesmal nicht mehr in der Domstraße, sondern in der Berliner Straße 27, 60311 Frankfurt – schräg gegenüber des Xtra-BooX Comicladens. Der neue Store bietet eine breite Palette an offiziellen Studio Ghibli Merchandise-Produkten in Kooperation mit Atomax Merchandising und Maison Ghibli.

Zu den Highlights gehören die Bonsai Gärten – besonders der populäre Bonsai Water Garden zu „Mein Nachbar Totoro“ – sowie die Plüschfiguren der beliebten Charaktere, diverse liebevoll gestaltete Dioramen, Figuren, Accessoires und sogar Geschirr und Tassen.

Über 300 Produkte

Teilweise sind die Merchandise-Artikel auch bei Elbenwald zu finden. Jedoch ist das Sortiment hier im zweistelligen Bereich, während der neue Pop-up-Store von Atomax und Maison Ghibli etwa 300 Produkte zu den „Studio Ghibli“-Filmen im Angebot hat.

Wer sich den Pop-up-Store am Wochenende ansehen möchte, sollte viel Geduld mitbringen. Der Laden ist nicht besonders groß, der Andrang der Fans dagegen riesig. Am Eröffnungswochenende bildeten sich Medienberichten zufolge lange Warteschlangen mit Wartezeiten von bis zu fünf Stunden.

via Stadtkind Frankfurt, Frankfurter Rundschau, Comic Denkblase, Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS