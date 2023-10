In Deutschland eröffnet ein Ghibli-Store, aber es gibt leider einen kleinen Haken

Atomax Merchandising gab bekannt, dass es eine Kooperation mit MAISON GHIBLI plant. Die Zusammenarbeit soll in einem gemeinsamen Pop-Up-Store münden, in dem offizielles Ghibli-Merchandise angeboten wird.

Zeitlich limitierter Ghibli-Store im Anmarsch

Der Haken: Der Pop-Up-Store ist nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich limitiert. Er soll Platz im Ladenlokal Atomax in der Domstraße in Frankfurt am Main finden. Und zwar lediglich vom 4. November bis zum 2. Dezember. In diesem Zeitraum plane man ein Angebot, das über 300 verschiedene Merchandise-Artikel zu diversen Filmen des Studios umfasse.

Das konkrete Sortiment ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass es auch Artikel zum aktuellen Film von Hayao Miyazaki umfasst – The Boy and the Heron. Immerhin rückt der internationale Start näher – erst kürzlich enthüllten GKIDS das US-Datum samt Star-Cast. Wann es in Deutschland soweit ist, bleibt aktuell noch unklar.

