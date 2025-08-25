Mehrere Quellen berichten über einen konkreten Termin für die nächste Nintendo Direct

Seit drei „Direct“-Ausgaben spannt Nintendo die wartenden Fans nun schon auf die Folter. Erst gab es eine Partner Direct, wenig später eine Indie World und dann eine Direct speziell zu Kirby Air Riders zur Gamescom.

Doch wann gibt es endlich die nächste „große Direct“ – jene, die uns einen konkreten Termin für Metroid Prime 4: Beyond spendiert und das Line-up nach Pokémon-Legenden: Z-A und Co. erweitert?

Im September, so hieß es schon aus der Gerüchteküche. Eine Quelle legt sich jetzt auf einen konkreten Termin fest. Ein kryptischer Tweet von SwitchForce ist gar nicht so schwer zu entschlüsseln. Fans und Presse sind sich einig: Hier wird kommuniziert, dass am 12. September eine Nintendo Direct stattfindet. Das wäre ein Freitag – eher unüblich.

Doch die Zeitzonen könnten dafür sorgen, dass an diesem Tag an anderen Orten auch noch der 11. September wäre. Abseits der namenlosen Social-Media-Insider berichtet heute auch Jordan Middler von VGC, dass eigene Quellen der Website mitgeteilt hätten, dass Mitte September eine Direct über die Bühne gehen soll. Nun, und letztlich: Das war mit Ausnahme von 2024 auch jedes Jahr der Fall …

Neben Metroid Prime 4: Beyond ist auch mit Splatoon Riders, Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und natürlich Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung zu rechnen. Aber die bereits bekannten Titel sind wahrlich das weniger Spannende an einer Direct.

Bildmaterial: Nintendo