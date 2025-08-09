Rare 40th Anniversary: Das Vinyl-Box-Set könnt ihr jetzt auch hierzulande vorbestellen

Vor einigen Tagen haben wir über die umfassenden Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von Rare berichtet. Dazu gehörte auch eine feine, neue Vinyl-Sammlung von iam8bit. Wer den Import scheut, kann jetzt bequem bei Black Screen Records* in Deutschland vorbestellen.

Die Kölner fungieren einmal mehr als Vertriebspartner für das 4-LP-Set, welches mit 2,5 Stunden Spielzeit die legendären Soundtracks von Rare feiert. Mit Musik von David Wise, Grant Kirkhope, Robin Beanland, Mark Waithe, Jamie Hughes und vielen anderen lässt man Battletoads, Banjo-Kazooie, Viva Pinata, Perfect Dark, Jet Force Gemini und Conker’s Bad Fur Day, aber auch Sea of Thieves, Kinect Sports und weitere Spiele hochleben.

Die Auslieferung der Vinyl-Box ist im September 2025 geplant. Die Box bietet ein Artwork von Lewy Jones und „zahlreiche Geheimnisse“, die es zu erkunden gilt. Vinyl- und Rare-Fans sichern sich besser heute als morgen ihr Exemplar bei Black Screen Records*.

Die Feierlichkeiten werden neben dem Vinyl-Set von einem lizenzierten Rare-Controller von 8BitDo, einer Spielesammlung für Evercade, Merchandise und Aktionen begleitet. Mehr darüber erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Bildmaterial: Rare, Xbox Game Studios, Black Screen Records