Microsoft zieht einem Open-World-Koop-Spiel der Just-Cause-Macher den Stecker

Microsofts E3 2021 Online-Showcase war die erste E3 nach der Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration. Damals wurden einige Spiele für die neuen Xbox-Konsolen angekündigt, darunter unter anderem Contraband mit einem cineastischen Trailer. Erinnert ihr euch daran?

Es sollte ein Open-World-Koop-Spiel werden, das in den 1970er Jahren in der fiktiven Schmuggler-Paradiesstadt Bayan spielt. Seit der Ankündigung ist es allerdings ruhig um das Spiel geworden. Nun ist das Spiel eingestellt worden, wie Game File exklusiv berichtet.

Die in Schweden ansässigen Avalanche Studios, die vor allem durch den abgedrehten Action-Adventure-Shooter Just Cause bekannt geworden sind, hatten das Spiel entwickelt, während Microsofts Xbox-Team als Publisher auftrat. Avalanche Studios bestätigte nach dem Exklusivbericht auf der eigenen Website, dass die „aktive Entwicklung jetzt gestoppt“ wurde, während sie die Zukunft des Projekts evaluieren.

Damit fällt wohl ein weiteres Spiel den Budget- und Stellenkürzungen bei Microsoft zum Opfer. Microsoft hatte Anfang Juli umfangreiche Kürzungen im Gaming-Bereich bekanntgegeben, die etwa 4 Prozent der Gesamtbelegschaft respektive rund 9.000 Jobs betrafen.

Microsoft plant aber laut „Game File“-Quellen weiterhin, Spiele von Kojima Productions (OD) und Asobo (Flight Simulator) zu veröffentlichen. NInja Gaiden von Koei Tecmo und PlatinumGames steht zudem kurz vor seiner Veröffentlichung. Insgesamt sind laut Microsoft noch über 40 Spiele in Entwicklung. Zu den großen Veröffentlichungen diesen Herbst zählen Call of Duty Black Ops 7 und The Outer Worlds 2.

Bildmaterial: Xbox