90er-Jahre-Entwickler kann den Reiz „charmanter“ Low-Poly-Games nicht nachvollziehen

Ihr werdet es bemerkt haben: In den letzten Jahren mehren sich Indie-Titel, die auf die vertraute Low-Poly-Optik vergangener PS1-Tage setzen. Das ergibt natürlich Sinn, prägten die Spiele der späten 90er und frühen 2000er Jahre doch die Videospiel-Passion zahlreicher Kinder und Jugendlicher, die mittlerweile selbst an Spielen werkeln.

Nun bemühen sich diverse Indie-Entwickler folgerichtig, ihrer Nostalgie möglichst authentisch zu frönen. Dazu gehören auch die merkwürdigen Bugs und Einschränkungen, die für Spiele der damaligen Generation typisch waren.

Doch was denken Branchenveteranen, die den Großteil ihrer Karriere mit eben diesen technischen Einschränkungen zu kämpfen hatten, über die jüngste Popularität von PS1- und Low-Poly-inspirierten Spielen? Square-Enix-Programmierer Koji Sugimoto, der unter anderem an Final Fantasy X, Xenogears und Threads of Fate mitgearbeitet hat, äußerte sich in einem aktuellen Twitter-Beitrag zu diesem Thema.

Als Reaktion auf einen offiziellen Beitrag von Unity Japan, in dem eine neue Funktion vorgestellt wurde, mit der Entwickler die Texturverzerrung und das leicht verzerrte Spielgefühl von Low-Poly-Grafiken einfach nachbilden können, sagt Sugimoto: „Früher haben wir uns mit viel Mühe und vergeblichen Anstrengungen bemüht, Texturverzerrungen zu vermeiden, nur damit sie heute für ‚charmant‘ befunden werden.“

Es ist nachvollziehbar, dass sich EntwicklerInnen alter Tage verblüfft von diesem Phänomen zeigen. Immerhin war es damals ganz offensichtlich eine kein Leichtes, verzerrte Texturen auszumerzen. Bei Interesse: Automaton erklärt hier den Prozess im Detail. Derweil erhält mit Crow Country ein erfolgreicher Vertreter der modernen Low-Poly-Games demnächst sogar nachträglich eine Handelsversion!

via Automaton Media, Final Fantasy VII, Square Enix