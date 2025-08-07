Nintendos Line-up bei der Gamescom bietet dann doch eine kleine Überraschung

So früh die Teilnahme von Nintendo an der Gamescom feststand – nämlich schon im Mai –, so lange ließ man sich Zeit, das spielbare Line-up zu konkretisieren. Dabei stellt sich das Line-up eigentlich traditionell sowieso von alleine auf.

Wenn Nintendo denn mal bei der Gamescom ausstellte, dann hatte man regelmäßig eine ganze Portion von Katalogspielen im Gepäck, ergänzt von der ein oder anderen (kommenden) Neuheit. Auch 2025 hält man sich an diese Prämisse – und doch gibt es zumindest eine kleine Überraschung.

Die spielbare Speerspitze bilden Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4: Beyond in der Nintendo Switch 2 Edition. Letzteres durfte gehofft werden angesichts der nahenden, aber noch unkonkreten Veröffentlichung. Die Bestätigung dürfte trotzdem viele Nintendo-Fans freuen.

Da die Switch 2 noch nicht so arg viele First-Party-Katalogspiele bietet, holt sich Nintendo neben Mario Kart World und Donkey Kong Bananza sowie Super Mario Party Jamboree (Switch 2) noch eine Reihe von Third-Party-Games dazu. Das sind allen voran Borderlands 4, Elden Ring: Tarnished Edition und Final Fantasy VII Remake Intergrade sowie das bereits erhältliche Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

EA Sports FC 25 ergänzt das Line-up gemeinsam mit Hades II und der vielleicht größten kleinen Überraschung: Hollow Knight: Silksong. Die lange erwartete und mindestens genauso lange entwickelte Fortsetzung wurde schon von Xbox als spielbar vorgestellt und ist somit bei zwei Konsolenherstellern präsent. Sony PlayStation stellt 2025 leider nicht aus, sonst wäre Team Cherry möglicherweise auch dort präsent.

Ihr findet den öffentlichen Nintendo-Stand in Halle 9.1 am Stand A10/B09. Dort wird es auch Fun-Turniere, eine Spot-Herausforderung für Pikmin Bloom und eine exklusive Pin gegen Einchecken mit dem Nintendo Account geben.

Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios