Verkaufszahlen der PlayStation 5 durchbrechen neue Schallmauer

Sony hat neue Geschäftszahlen veröffentlicht und steht mit der PS5 mittlerweile bei 80,3 Millionen ausgelieferten Einheiten weltweit. Allein im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2025 gingen nochmal rund 2,5 Millionen Konsolen über den Tresen – das sind immerhin 100.000 mehr als im Vorjahresquartal. Keine Riesensprünge, aber doch ein ordentliches Plus.

Die PS5 macht sich damit auf, die PS3 in Bälde in den Schatten zu stellen. Die steht bei etwa 87 Millionen verkauften Einheiten. Bis andere Sony-eigene Konsolen geschlagen werden, ist es aber noch ein langer Weg. Die PS4 steht bei 117 Millionen Geräten, die erste PlayStation bei 102 Millionen und die PS2 gar bei etwa 160 Millionen verkauften Einheiten.

Auch digital läuft es ordentlich

Spannend ist auch der Blick auf die Software: Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 65,9 Millionen PS4- und PS5-Spiele verkauft, davon 6,9 Millionen First-Party-Titel. Und wer hätte es gedacht: 83 Prozent der Spieleverkäufe liefen digital, Tendenz steigend.

Außerdem meldet Sony jetzt 123 Millionen monatlich aktive Nutzer auf dem PlayStation Network, nochmal satte sieben Millionen mehr als im gleichen Quartal 2024. Die Plattform lebt also, und zwar ordentlich.

Auch wenn neue Hardware am Horizont schwebt, bleibt die PS5 ein echter Dauerbrenner. Die Gamescom 2025 hat Sony trotzdem auch in diesem Jahr abgeblasen. Vielleicht pusht die baldige Veröffentlichung von Ghost of Yōtei am 2. Oktober die Verkäufe noch einmal an.

