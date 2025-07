Kein Fiebertraum: Ihr könnt Hollow Knight Silksong bei der Gamescom anspielen

Nein, diesmal keine Änderung an Steam-Daten oder irgendein windiger Insider. Hollow Knight: Silksong ist bei der Gamescom spielbar und das steht ganz offiziell im Xbox-Blog. Immer noch, niemand hat es gelöscht.

Hollow Knight: Silksong gehört nämlich zum Gamescom-Line-up des Konzerns, der sein Line-up jetzt konkretisierte. Über 20 Spiele sind öffentlich anspielbar, aber wer soll die Liste denn nach Hollow Knight: Silksong noch weiterlesen? Falls ihr es doch wollt, erfahrt ihr nachfolgend mehr.

Grounded 2, Microsoft Flight Simulator 2024 und Age of Mythology: Retold findet ihr an den über 120 Spielstationen in Halle 7 genauso wie den Story-DLC „The Order of Giants“ zu Indiana Jones und der Große Kreis. The Outer Worlds 2 gibt es in einer Theatervorstellung.

Darüber hinaus, ganz viel Third-Party: Auch für Ninja Gaiden 4, Borderlands 4, Onimusha: Way of the Sword, Metal Gear Solid Delta und Cronos: The New Dawn lohnt sich der Besuch bei Xbox. Die Xbox-Portierungen zu Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy XVI wird man ebenfalls ausstellen.

Und natürlich Hollow Knight: Silksong – auf PCs oder ROG Xbox Ally X. Verrückt. Weitere Details zum Rahmenprogramm, Livestreams, dem Xbox FanFest und weiteren spielbaren Games wie Aniimo, Super Meat Boy 3D und Mistfall Hunter findet ihr im offiziellen Xbox-Blog.

Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry