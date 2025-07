Die Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy beglückt Sammler im Oktober

Das war eine interessante Entwicklung rund um Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy, die nun endlich in der Bekanntgabe eines konkreten Termins gipfelt. Die Sammlung erscheint am 30. September im Westen digital für PS4. Sammler gedulden sich ein wenig und können am 15. Oktober gleich zu mehreren physischen Versionen greifen.

So gibt es ein Triple Pack für PS4* aus allen drei Spielen für 139,99 Euro. Ihr könnt aber auch alle Spiele jeweils einzeln für 47,99 Euro für PS4 physisch kaufen. Sowohl Hyperdimension Neptunia Re;Birth1* als auch Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation* und Hyperdimension Neptunia Re;Birth3: V Generation* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. Darüber hinaus der Hinweis: Switch-Versionen (Multi-Language) gibt es in Asien ebenfalls physisch, bei Play-Asia* werdet ihr fündig.

Zur Erinnerung: Im März 2024 kündigte Idea Factory International erstmals Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy für den Westen an. Damals waren PlayStation-Fans enttäuscht: anders als in Japan würde es hierzulande nur eine Switch-Version geben. Erste Kehrtwende: diese Switch-Version für den Westen wurde gecancelt. Der Grund dafür sind „Nintendo Guidelines“, wie Idea Factory einst bestätigte.

Solche „Guidelines“ musste man auch hinter der zunächst nicht geplanten PlayStation-Version vermuten. Aber dann kam die zweite Kehrwende im April: Jetzt erscheint die PS4-Version doch noch im Westen.

Die Neuauflagen umfassen konkret Hyperdimension Neptunia Re;Birth1, Re;Birth2: Sisters Generation und Re;Birth3: Re;Birth1 ist bereits ein Remake von Erstling Hyperdimension Neptunia. Dieses erschien für PS Vita und PCs auch im Westen.

Bildmaterial: Hyperdimension Neptunia: Re;Birth1, Idea Factory, Compile Heart