Nach einer ungewöhnlichen Geschichte erscheint Blue Protocol: Star Resonance im Oktober

Das ist schon eine besondere Geschichte, die Blue Protocol: Star Resonance hinter sich hat. Das eigentlich gescheiterte MMORPG von Bandai Namco lebt als „Star Resonance“ weiter – und erscheint nun doch noch weltweit. A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology und Tencent hatten sich den Deal gesichert.

Aktuell läuft eine Closed-Beta und offensichtlich läuft sie gut. Denn die Macher haben mitgeteilt, dass man nun mit einer Veröffentlichung im Oktober rechnet. Das Anime-RPG, das ursprünglich unter Bandai Namco auch für Konsolen geplant war, erscheint dann für PCs und Mobilgeräte. Erhebliche Anpassungen gehen voraus, ein MMORPG ist das Spiel aber geblieben.

Spielerinnen und Spieler auf PCs und Mobilgeräten teilen sich dieselben Server, sodass die Welt von Regnus gemeinsam erkundet werden kann, Kämpfe bestritten und Freundschaften geschlossen werden können. Eine spielbare Demo gab es kürzlich im Rahmen der Anime NYC 2025, bei Youtube findet ihr dazu einige Videos.

Blue Protocol: Star Resonance entführt die Spielerinnen und Spieler in eine weitläufige Fantasy-Welt voller Abenteuer. Mit dynamischem Kampfsystem, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer Geschichte voller Geheimnisse in der Welt von Regnus verspricht das MMORPG eine Reise, die über Plattformgrenzen hinweg gemeinsam erlebt werden kann. Mal sehen, ob’s diesmal klappt …

Bildmaterial: Blue Protocol: Star Resonance, A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology