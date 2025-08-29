PlayStation Plus in diesem Monat mit einem Spiel der Xbox Game Studios und diesen Games

Pünktlich zum Monatsende hat Sony die neuen Games für PlayStation Plus vorgestellt. Alle Abonnenten dürfen sich wie gewohnt über drei Neuzugänge freuen. Angeführt wird das Line-up von Psychonauts 2 von Double Fine Productions und Tim Schafer.

Das Spiel wurde 2021 von den Xbox Game Studios veröffentlicht, erschien aber schon damals auch für PS5 und PCs. Jetzt wird es einer weiteren Verwertung im Rahmen von PlayStation Plus zugeführt.

Dass jemand Stardew Valley noch nicht besitzt, ist nicht auszuschließen. Falls ihr zu diesen Menschen gehört, dann habt ihr jetzt die Chance im Rahmen eures PlayStation-Abos. Darüber hinaus stößt Viewfinder für PS4 und PS5 zum Line-up.

Alle drei Spiele sind ab dem 2. September verfügbar. Noch bis zum 1. September haben „PlayStation Plus“-Abonnenten Zeit, um Lies of P, Day Z und My Hero One’s Justice 2 zu ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Bildmaterial: Psychonauts 2, Xbox Game Studios, Double Fine