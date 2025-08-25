Majora’s Mask meets Bloodborne in PS1-Polygon-Optik: Hark the Ghoul hat jetzt eine Demo

Hark the Ghoul ist der erste Release des Entwicklers Deep Denizens, macht uns aber mächtig neugierig. Das Spiel, das laut GameRant heftige „Majora’s Mask“-Vibes hat, kommt in nostalgischer PS1-Polygon-Grafik daher und kitzelt so vor allem das Millenial-Gamerherz.

Das für 2026 angekündigte Spiel beschreibt sich selbst als ein Dungeon Crawler, wo hinter jeder Ecke ein Geheimnis zu entdecken ist. Mit Schwert und Magie können wir uns durch verschiedene Monster hacken – darunter riesige Kakerlaken und verrückte Bauern mit Schaufeln.

Ein Setting wie in Bloodborne

Die Beschreibung der Steam-Seite, nach der die Geschichte in einer viktorianischen Stadt voller Wahnsinniger und Monster in ewiger Dunkelheit spielt, erinnert eher an Bloodborne und verrät den sehr düsteren Ton des Spiels.

Auch wenn nicht jedes Indie-Game ein Geheimtipp ist, die positiven Reviews auf Steam zur bereits veröffentlichten Demo zusammen mit dem vielversprechenden Trailer lassen hoffen. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was aus dieser Kombi aus Legend of Zelda und Bloodborne in Polygon-Ästhetik noch werden wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hark the Ghoul, Deep Denizens