Konami feiert: Börsenkurs klettert dank eines Spiels, das sogar Silent Hill schlägt

Square Enix ist nicht der einzige Publisher, der aktuell gute Geschäfte macht – auch Konami kann sich gerade die Hände reiben. Die Aktie des Unternehmens klettert auf ein Allzeithoch, wahrscheinlich befeuert durch den Erfolg von eFootball und die Ankündigung eines neuen „Momotaro Dentetsu“-Teils.

Vor einigen Tagen kündigte Konami nämlich Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen für Switch und Nintendo Switch 2 an. Das Spiel hat mit dem 13. November bereits einen konkreten Termin.

Klassiker schlägt sogar Silent Hill

Die „Momotaro Dentetsu“-Reihe gibt es seit 1988. Sie hat sich in Japan inzwischen 18,9 Millionen Mal verkauft und damit Silent Hill (11,7 Millionen verkaufte Exemplare) um fast das Doppelte geschlagen. Das Monopoly-ähnliche Brettspiel im Videospielgewand führt Spielende per Zug, Schiff oder Flugzeug quer durchs Land, immer auf der Jagd nach weiteren Immobilien. Das neue Spiel wird bereits der 25. Hauptteil der Reihe sein – ohne Mobile-Spin-offs.

Der letzte Switch-Teil hat sich allein in Japan vier Millionen Mal (!) verkauft. 2024 wurde eine neue Asia-Version von Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban angekündigt, welche wie so oft auch englische Sprachoptionen bietet. Es ist die erste Lokalisierung des Spiels, das ihr bei Play-Asia* in der genannten Version bestellen könnt.

Schon im Februar meldete Konami für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 22 Prozent mehr Umsatz und 38 Prozent mehr Gewinn. Die Jahresprognose wurde daraufhin nach oben korrigiert: Statt 380 Milliarden Yen Umsatz erwartet man nun 412 Milliarden Yen, ca. 2,4 Mrd. Euro.

Konami ist damit nicht allein: Auch Nintendo, Bandai Namco, Sega, Square Enix, und Koei Tecmo sehen derzeit an der Börse sehr gut aus. Profitiere ihr durch eigene Investitionen in diese Unternehmen oder beobachtet ihr lieber alle aus sicherer Entfernung? Diskutiert mit uns im Forum.

via Games Industry, Bildmaterial: Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, Konami