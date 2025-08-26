Kleines Video löst Spekulationen um eine „Switch 2“-Version zu Xenoblade Chronicles 2 aus

Ist es tatsächlich ein Hinweis auf eine „Switch 2“-Version, oder interpretieren Fans des Spiels einfach zu viel in das kurze Video hinein? Einige Xenoblade-Fans glauben jedenfalls, dass Monolith Soft eine „Switch 2“-Version des beliebten Xenoblade Chronicles 2 planen könnte.

Ein Video als Ausgangspunkt

Fans entdeckten ein kurzes Video in einer Stellenanzeige von Monolith Soft in den sozialen Medien, das Szenen aus einer Zwischensequenz von Xenoblade Chronicles 2 enthielt. Auffällig war jedoch, dass die Szene deutlich andere Lichteffekte und verbesserte Hintergrunddetails im Vergleich zum Original hatte – was Fans spekulieren ließ, ob es sich um Material aus einer möglichen „Switch 2“-Version handelt.

Dies führte zu Diskussionen über mögliche Grafikverbesserungen, Komfort-Features und vielleicht sogar Gameplay-Anpassungen. Da Xenoblade Chronicles 2 ursprünglich im ersten Jahr der Switch erschien, wäre ein Upgrade auf die neue Konsole durchaus naheliegend und möglicherweise auch technisch gewinnbrindend.

Es kommen Zweifel auf

Im Gaming-Forum Resetera machten sich die Fans auf Spurensuche, was an den Gerüchten dran sein könnte. Dabei reduzierten sie die Farbbandbreite und veränderten die Gamma-Werte (Beleuchtung) der Bilder aus dem Originalspiel, woraufhin die Bilder aus dem Originalspiel recht ähnlich zum neuen Material aussahen. Möglicherweise handelt es sich also auch nur um eine Optimierung seitens Monolith Soft, um die Zwischensequenz optisch ansprechend ins neue Format zu bringen.

Sollte sich das Gerücht bestätigen, wären das dennoch großartige Neuigkeiten für Fans von Xenoblade Chronicles 2. Auf der „alten“ Switch strauchelte die Performance gelegentlich, auch die geringe interne Auflösung in Verbindung mit einer sehr aggressiven Kantenglättung ließ das Bild und viele Details häufig verwaschen wirken. Eine simple Erhöhung der Auflösung sowie ein Hinzufügen von HDR-Effekten würde dem Spiel optisch guttun.

Die „Xenoblade Chronicles“-Reihe startete im Jahr 2010 und erhielt im Laufe der Jahre mehrere Hauptteile. Xenoblade Chronicles 2, das 2017 erschienen ist, entwickelte sich rasch zu einem großen Erfolg und verkaufte sich weltweit über 2,7 Millionen Mal.

Bis heute wurden vier Haupttitel der Reihe veröffentlicht, zuletzt Xenoblade Chronicles 3 im Jahr 2022. Auch diverse Remaster-Versionen sind bereits erschienen, beispielsweise die Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition im März 2025.

