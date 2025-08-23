Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy PS4 verschiebt sich auf Ende Oktober

Viele Fans müssen jetzt ganz stark sein: Erst vor ein paar Tagen haben wir noch den 15. Geburtstag der Neptunia-Reihe gefeiert – und uns über die Andeutung eines neuen Hauptteils gefreut. Um die Wartezeit bis dahin etwas zu verkürzen, hatten wir euch die kommende Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy für PS4 ans Herz gelegt. Doch die Sammlung lässt nun etwas länger auf sich warten.

Statt wie geplant am 30. September, erscheinen die drei Spiele (Re;Birth1 +, Re;Birth2: Sisters Generation und Re;Birth3: V Generation) nun erst am 28. Oktober in Nordamerika und Europa. Betroffen sind sowohl die physischen als auch die digitalen Versionen. Grund dafür sei laut Idea Factory International ein „manufacturing setback“, also ein Produktionsproblem.

Am 22. August gehen die Vorbestellungen im Idea Factory International Online Store an den Start. Neben den einzelnen Standard-Editionen gibt es auch ein Bundle mit 10 Prozent Rabatt auf alle drei Spiele sowie einer kostenlosen Slipcase-Hülle für die Sammlung. Aber auch im breiten Handel werdet ihr fündig.

So gibt es ein Triple Pack für PS4* aus allen drei Spielen für 139,99 Euro bei Amazon. Ihr könnt aber auch alle Spiele jeweils einzeln für 47,99 Euro für PS4 physisch kaufen. Sowohl Hyperdimension Neptunia Re;Birth1* als auch Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation* und Hyperdimension Neptunia Re;Birth3: V Generation* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. Darüber hinaus der Hinweis: Switch-Versionen (Multi-Language) gibt es in Asien ebenfalls physisch, bei Play-Asia* werdet ihr fündig.

via Gematsu, Bildmaterial: Hyperdimension Neptunia: Re;Birth1, Idea Factory, Compile Heart