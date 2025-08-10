Hotel Barcelona von Swery und Suda hat einen Termin und erhält Handelsversion

Irgendwie auch clever: Erst den September als Launchmonat bekanntgeben und dann ein wenig später auf den 26. September konkretisieren. Ob geplant oder nicht, so landet Hotel Barcelona gleich zweimal in den Newsspalten.

Verdient hat es das Spiel: Das neue, gemeinsame Projekt von SWERY (Deadly Premonition) und SUDA51 (No More Heroes) hatte eine einigermaßen lange Anlaufzeit, aber jetzt geht es doch überraschend schnell. Seit man im Februar CULT Games als neuen Publisher vorstellte, ist einiges passiert. Unter anderem konnte man auch eine Handelsversion ankündigen, die bei Amazon* jetzt auch für PS5 und Xbox vorbestellbar ist.

Spielerinnen und Spieler übernehmen in Hotel Barcelona die Rolle von Justine, einer unerfahrenen Bundesmarschallin, die sich durch ein Luxushotel voller Serienmörder kämpfen muss. Dabei lebt in ihr selbst der wahnsinnige Killer Dr. Carnival, was ihr ungeahnte Kräfte verleiht.

Das Hotel ist inspiriert von klassischen Subgenres des Horrors und wird von sieben Slasher Killern heimgesucht, die Jagd auf Justine machen. Jeder ihrer Tode bedeutet dabei keinen Rückschritt, sondern ist Teil eines wiederkehrenden Kreislaufs, in dem jeder Kill sie stärker macht.

Das Spiel vereint Elemente aus Action und Roguelite und verspricht mit fast 100 freischaltbaren Waffen sowie aufrüstbaren Fähigkeiten ein stetig wachsendes Arsenal. Klingt alles ganz schön abgedreht, aber weniger war von einer gemeinsamen Arbeit von Swery und Suda auch nicht zu erwarten. Hier seht ihr den aktuellen Trailer.

Bildmaterial: Hotel Barcelona, Cult Games, White Owls Inc.