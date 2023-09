Sekiro: Shadows Die Twice knackt den Meilenstein von 10 Millionen Einheiten weltweit

Was für ein Meilenstein: Sekiro: Shadows Die Twice kann auf 10 Millionen verkaufte Einheiten zurückblicken. Das gaben Publisher Activision und Entwickler FromSoftware bekannt. Das Soulslike erschien im März 2019. Im Folgejahr gab es noch eine Game of the Year Edition.

In Sekiro: Shadows Die Twice schlüpft ihr in die Rolle des „Wolfs“. Einem Shinobi, der seinen jungen „Meister“, welcher ein Nachkomme einer alten Blutlinie ist, aus den Fängen seines Erzfeindes, dem Anführer des Ashina-Clans, befreien muss. Sekiro: Shadows Die Twice spielt im Japan des 16. Jahrhunderts, zum Ende der Sengoku-Ära, welche ein äußerst blutiges und brutales Kapitel der japanischen Geschichte war.

Bildmaterial: Sekiro: Shadows Die Twice, Activision, FromSoftware