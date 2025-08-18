Pokémon-Sammelkartenspiel: Geheimes Kunstwerk aus mehreren Karten begeistert Fans

Nicht nur dank der digitalen Alternative Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist das Sammelkartenspiel um die beliebten Taschenmonster aktuell so beliebt wie eh und je. Das Sammelkartenspiel umfasst mittlerweile Tausende von Karten, von denen nicht wenige stolzes Geld wert sind. Nicht zuletzt, weil manch Karte arg limitiert ist und mit unheimlich hübschem Artwork aufwartet.

Ein besonders beeindruckendes Kunstwerk dürfte bisher nur den findigsten SammlerInnen aufgefallen sein, erschließt es sich doch nur im Zusammenspiel mehrerer Karten. Erstens muss man diese Karten erstmal alle besitzen. Und zweitens muss man das ganze Bild erahnen können.

Konkret geht es um eine Art Collage aus verschiedenen Karten-Artworks der Sets „Stürmische Funken“, „Maskerade im Zwielicht“, „Stellarkrone“, „Paradoxrift“ und „Nebel der Sagen“, die gemeinsam ein großes Werk ergeben. Unterhalb des Artikels findet Ihr ein exemplarisches Bild eingebunden – alternativ seht ihr es bei Go Nintendo.

Dort findet ihr auch eine Liste mit allen Details zu den dafür notwendigen Karten. Es handelt sich um Karten gewöhnlicher Seltenheitsstufe. Gut möglich aber, dass sie aufgrund dieser netten Entdeckung nun deutlich begehrter werden.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel kämpft derzeit ohnehin ständig mit Scalpern und knappen Verfügbarkeit. Amazon verkauft neue Produkte teilweise nur auf Einladung. Aktuell verfügbare Produkte findet ihr im Amazon-Store* von The Pokémon Company.

via Go Nintendo, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.