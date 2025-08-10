Elden Ring Nightreign: Dataminer wollen spannenden neuen Spielmodus entdeckt haben

Elden Ring Nightreign – der Roguelike-Koop-Spin-off zu FromSoftwares Hit von 2022 – erfreut sich ordentlicher Beliebtheit. Das ist sicher auch den Bemühungen der Macher geschuldet, die den Titel seit Veröffentlichung am 30. Mai regelmäßig mit neuen Inhalten füttern. So ging etwa erst kürzlich – auf große Nachfrage der Fans – ein Zwei-Spieler-Modus an den Start.

Gut möglich, dass es mit ähnlichem Elan weitergeht. Dataminer behaupten nun jedenfalls, dass ein neuer Spielmodus in Arbeit sei, der die Art, „Nightreign“ zu spielen, nochmal gehörig umkrempeln könnte.

Einem kürzlich auf Reddit geteilten Beitrag zufolge deuten die aus dem Datamining gewonnenen Informationen darauf hin, dass der Code des Spiels einen Ranglisten-basierten Endlos-Dungeon-Modus enthält.

Der bisher unveröffentlichte Spielmodus mit dem Titel „Deep of Night“ soll über das Expeditionsmenü des Spiels ausgewählt werden können und SpielerInnen in fünf zunehmend schwierigere Tiefen vordringen lassen, wobei die Aufstiegsziele bei 1.000, 2.000, 4.000 und 6.000 Wertungspunkten liegen. SpielerInnen sollen ihren Rang unterhalb ihrer aktuellen Tiefe nicht verlieren können und über das Matchmaking-System mit Teammitgliedern ähnlichen Ranges zusammengeführt werden.

Modus mit Überraschungen

Der gemunkelte Spielmodus soll außerdem einige Überraschungen enthalten, die „Deep of Night“ vom Standard-Modus abheben. Die wichtigste davon sei die Erhöhung der Anzahl der Reliktplätze für Eure Nachtwandler. Demnach sollt Ihr drei zusätzliche Slots erspielen können, die allerdings nur während „Deep of Night“-Expeditionen zugänglich sein sollen. Ferner ist von Waffen mit besonderen Buffs und Debuffs die Rede; auch Boss-Variationen mit körperlichen Merkmalen wie geschmolzenem Magma sollen eine Rolle spielen.

Wie viel an diesen Berichten dran ist, wird die Zukunft zeigen müssen. Ein solches Update ist aber angesichts der bisherigen Bemühungen der Macher nicht unwahrscheinlich. Zudem ist laut Bandai Namco auch noch ein DLC für das Jahr geplant. Da würde sich ein solch neuer Modus doch gut machen.

via GameRant, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware