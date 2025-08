Der „Pokémon“-Truck ist in den nächsten Tagen an zwei deutschen Standorten zu erleben

Pokémon-Trainer aufgepasst: Der „GO Truck“ ist in Deutschland angekommen! Wer in Berlin wohnt, kann ihn bereits am Samstag, dem 9. August 2025, auf dem Breitscheidplatz besuchen. Hier wird er von 11 Uhr bis 19 Uhr halten.

Danach macht er einen kleinen Abstecher nach Holland, bevor er pünktlich zur Gamescom wieder in Deutschland ist. Am Mittwoch, 20. August bis Sonntag, 24. August 2025 werdet ihr ihn am Außenbereich der Kölnmesse, Halle 8 sehen können.

Wer sich zu den besagten Zeitpunkten in der Nähe des Trucks aufhält, erhält eine In-Game-Belohnung. Außerdem können sich Trainer und Trainerinnen in der Nähe des „GO Trucks“ Raids anschließen, um besondere kostümierte Pokémon zu erhalten. Manche davon sollen sogar einen Ortshintergrund der Gastgeberstadt haben. Obendrein gibt es eine zusätzliche, exklusive, befristete Forschung. Diese endet in einer Begegnung mit Knattox.

Trainer in der gleichen Stadt wie der „GO Truck“ sollten Ausschau nach Pokébällen auf der In-Game-Karte halten. Tippe auf sie und vielleicht erhältst du Items zum Sammeln – oder Überraschungsbegegnungen mit Event-Pokémon! Lockmodule haben außerdem eine längere Wirkzeit. Wer sich nicht in der Nähe des Trucks befindet, kann trotzdem an befristeten Forschungen teilnehmen oder ein sommerlich gekleidetes Pikachu schnappen.

Die befristeten Forschungen werden im jeweiligen Land sieben Tage vor der Ankunft des GO Trucks in der Stadt erhältlich sein und bleiben aktiv, bis der Truck die Stadt verlässt. Mit dem Hashtag #PokemonGORoadTrip könnt ihr die Reise des Trucks mitverfolgen und eure eigenen Schnappschüsse und Erlebnisse teilen.

