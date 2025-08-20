Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu sehen eine gelungene Rückkehr von Shinobi

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Shinobi: Art of Vengeance.

Shinobi: Art of Vengeance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 9/8/9/8 [34/40]

DIG-ROCK: Documentary of Youthful Sounds (Switch) – 7/8/9/7 [31/40]

Yuri Sword Saga (Switch) – 9/8/7/7 [31/40]

Lens (PS5, PS4, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Shinobi: Art of Vengeance, SEGA, Lizardcube