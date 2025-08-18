Die Demo zu Pokémon-Legenden: Z-A zeigt interessante Details zur Map von Illumina City

Bei der Pokémon-Weltmeisterschaft 2025 gibt es vorab eine Demo von Pokémon-Legenden: Z-A. So erreichen uns jetzt neue Informationen zum Spiel, die in den sozialen Medien die Runde machen, bevor der neue Pokémon-Ableger in dieser Woche auch in Köln bei der Gamescom anspielbar sein wird.

Aufmerksame Fans haben besonders die neue Karte von Illumina City im Fokus. So behaupteten sie, dass man sich in Pokémon-Legenden: Z-A zu Fuß relativ schnell fortbewegen könne, da die Entfernungen zwischen einigen Wahrzeichen von Illumina nicht besonders groß sei.

Im Gegensatz zu Pokémon-Legenden: Arceus, das sich über fünf Teile der Hisui-Region erstreckte, wird „Z-A“ in Illumina City spielen, dem größten Knotenpunkt in Kalos. Die erneut ins Spiel eingebauten Mega-Entwicklungen erlauben bestimmten Pokémon wie Dragoran oder Absol während des Kampfes eine temporäre Kraftsteigerung.

Details zur Karte in der Demo enthüllt

Die Karte von Pokémon-Legenden: Z-A zeigt weitere interessante Details. Sie teilt Illumina City in mehrere Abschnitte auf, versehen mit nummerierten pentagonalen Schildern. Im Zentrum der Stadt erhebt sich der Prismenturm, das Kalos-Pendant zum Eiffelturm in Paris.

Von Stadtrand zur Stadtmitte benötige man laut nur etwa 40 Sekunden. Auch wenn die Karte im Vergleich zu den Regionen in Pokémon-Legenden: Arceus klein wirke, merkten einige Fans an, dass zusätzlich die Dächer der Gebäude und auch Innenräume bestimmter Häuser erkundet werden können.

Während Trainer tagsüber in den Wildgebieten rund um Illumina Pokémon fangen können, verwandeln sich bestimmte Stadtteile in den Nachtstunden in kampforientierte Labyrinthe, in denen Spieler ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen können. Wie viele Stadtteile letztlich zwischen Tag und Nacht zugänglich sein werden, bleibt abzuwarten.

Demo auch auf der Gamescom spielbar

Derzeit ist die Demo von Pokémon-Legenden: Z-A noch exklusiv auf den Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 spielbar. Allerdings werden Fans auch auf der Gamescom die Möglichkeit haben, sie auszuprobieren. Welche weiteren Details The Pokémon Company bis zur Veröffentlichung enthüllen wird, bleibt abzuwarten.

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer – der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für Eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*.

Ein Demo-Video von Serebii:

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak